Нападающий СКА Николай Голдобин поделился ожиданиями о предстоящей встрече против «Спартака» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Голдобин globallookpress.com

«Ожидания от матча со "Спартаком"? Он у меня уже был 3 октября, когда в этом сезоне мы со СКА приезжали в "Мегаспорт". Но там был так себе опыт. Я сыграл только восемь минут, не набрал очки. И чуть мандраж был на самом деле. Потому что за эти два года команда мне полюбилась. Очень приятные болельщики у "Спартака", и я даже не боюсь их похвалить. Та арена стала для меня вторым домом. Тем более я же сам москвич. И было сложно играть в том матче на "Мегаспорте", потому что мандраж. Но матч в субботу против "Спартака" я жду, конечно же», — цитирует Голдобина «Матч ТВ».

«Армейцы» сыграют против «красно-белых» в Москве 20 декабря.

Голдобин ранее выступал за «Спартак» в период с 2023 по 2025 год.