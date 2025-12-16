Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Ладой» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Игра складывалась, ненужные голы давали импульс сопернику, но спецбригады сработали хорошо. Но парни, в принципе, заслужили.

Рано говорить, находим ли мы свою игру. Стабильность признак мастерства. К этому двигаемся, но за это нужно платить характером, мастерством. Это признак становления команды», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 39 баллами занимает восьмое место в Западной конференции.