Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Ладой» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин
Игорь Никитин globallookpress.com

«Игра складывалась, ненужные голы давали импульс сопернику, но спецбригады сработали хорошо.  Но парни, в принципе, заслужили.

Рано говорить, находим ли мы свою игру.  Стабильность признак мастерства.  К этому двигаемся, но за это нужно платить характером, мастерством.  Это признак становления команды», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 39 баллами занимает восьмое место в Западной конференции.