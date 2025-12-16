Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение своей команды над «Спартаком» (1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Хорошо начали игру, создавали моменты, а потом "Спартак" перехватил инициативу.  Дальше пошла такая обоюдоровная игра.  У нас было одно удаление, у них — одно удаление.  Вратари хорошо играли.

В третьем периоде нашли момент и забили гол.  Считаю, что первое звено сделало свое дело.  И Влад Подъяпольский держал нас в игре.  Ему было тяжело, потому что не играл он с 20 ноября.  Но здорово, что выиграли.  Большое спасибо болельщикам за отличную атмосферу.

Да, мало голов, но считаю, что игра держала в напряжении на протяжении всего матча», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

«Динамо» с 48 баллами расположился на четвертом место в Западной конференции.