Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение своей команды над «Спартаком» (1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Хорошо начали игру, создавали моменты, а потом "Спартак" перехватил инициативу. Дальше пошла такая обоюдоровная игра. У нас было одно удаление, у них — одно удаление. Вратари хорошо играли.

В третьем периоде нашли момент и забили гол. Считаю, что первое звено сделало свое дело. И Влад Подъяпольский держал нас в игре. Ему было тяжело, потому что не играл он с 20 ноября. Но здорово, что выиграли. Большое спасибо болельщикам за отличную атмосферу.

Да, мало голов, но считаю, что игра держала в напряжении на протяжении всего матча», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

«Динамо» с 48 баллами расположился на четвертом место в Западной конференции.