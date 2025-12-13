В 14:00 13.12.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Россия U25 — Беларусь на кубке Первого канала.

Последний матч команд между собой: Россия U25 — Беларусь 4:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия U25» — «Беларусь». Коэффициент ставки — 2.00 .

Коэффициенты букмекеров на матч:

Россия U25:

Ничья:

Беларусь:

