Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «России 25» (1:3) на Кубке Первого канала.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Лучшим у нас был сегодня вратарь Кульбаков, держал нас в игре. А у нас была какая‑то инертность. Нападающие не очень двигались, не помогли нам. Мы хотели сыграть быстрее, но было много брака. Мы уступили в борьбе и в движении, это всё решило», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

Турнир Кубка Первого канала завершится в воскресенье, 14 декабря, матчем между сборными «Россия 25» и Казахстана, который начнется в 14:00 по московскому времени.