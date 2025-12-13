Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «России 25» (1:3) на Кубке Первого канала.

«Лучшим у нас был сегодня вратарь Кульбаков, держал нас в игре.  А у нас была какая‑то инертность.  Нападающие не очень двигались, не помогли нам.  Мы хотели сыграть быстрее, но было много брака.  Мы уступили в борьбе и в движении, это всё решило», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

Турнир Кубка Первого канала завершится в воскресенье, 14 декабря, матчем между сборными «Россия 25» и Казахстана, который начнется в 14:00 по московскому времени.