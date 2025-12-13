«Ак Барс» рассматривает возможность обменять вратаря Михаила Бердина в другой клуб, сообщает «Чемпионат».

Михаил Бердин globallookpress.com

По информации источника, в Казани не довольны выступлениями вратаря на старте сезона, он тренируется уже несколько недель вне основного состава.

В клубе рассматривают возможность как активнее использовать Максима Арефьева в качестве второго вратаря, так и приобрести другого голкипера вместо Михаила в пару к Тимуру Билялову.

Утверждается, что на данный момент нет предложений об обмене Бердина и существует вероятность, что вратарь так и останется до конца сезона в казанском клубе.

Бердин перешел в «Ак Барс» летом 2025 года из «Авангарда». На счету 27-летнего вратаря 13 встреч за казанцев.