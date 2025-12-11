Канадский тренер Рафаэль Рише присоединился к тренерскому штабу омского «Авангарда».

Рафаэль Рише globallookpress.com

Контракт с 31-летним специалистом заключен до 2027 года.

«Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того, как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Ранее Рише работал в челябинском «Тракторе» в качестве одного из помощников Бенуа Гру, а после его отставки был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Три дня назад, 8 декабря, стало известно о его уходе из челябинского клуба.