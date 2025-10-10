Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я считаю, что была равная игра. Все ребята старались, боролись. В конце был шанс сравнять.

Насколько давит на игроков место в таблице? Спокойно оцениваем, сезон длинный, ещё много игр. Наша цель — попасть в плей-офф, об этом и думаем.

Должен ли этот сезон стать точкой роста для игроков? Да, молодые ребята получают опыт, это огромный шанс для них. Сейчас многие получают больше игрового времени.

Когда "Салават" выйдет на проектную мощность? Сезон длинный, мы не знаем, как всё будет складываться. Дорога не может быть ровной. Где-то будем проигрывать, где-то побеждать», — цитирует Яна пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции с 8 очками в активе.