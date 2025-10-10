Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о матче против «Сибири» (4:2).

Павел Десятков globallookpress.com

«Непростая игра, хороший соперник, у которого взрослая солидная атака, молодая оборона. Ребята справились, несмотря на то, что продолжаем наступать на одни и те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте.

Я 21‑й день нахожусь на работе, у нас завтра будет первый выходной. Календарь тяжелый, не было возможности поставить выходной, даже тренироваться некогда. Только восстановительные мероприятия, подготовка через видео и теорию. Сейчас поработаем над практикой», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» с 10 очками поднялась на 10-ю позицию в Западной конференции, «Сибирь» с теми же 10 баллами находится на идентичном месте на Востоке