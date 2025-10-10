«Адмирал» подписал контракт до конца текущего сезона с 30-летним защитником Русланом Педаном, о чем сообщила пресс-служба дальневосточного клуба.

Руслан Педан globallookpress.com

В юниорском возрасте Педан играл в североамериканских лигах, после чего вернулся в Россию и дебютировал в КХЛ за ХК «Сочи» в сезоне-2016/2017.

За свою карьеру опытный защитник выступал за такие клубы, как «Амур» (два сезона), «Спартак», рижское «Динамо», а последние два года защищал цвета «Витязя». Наиболее результативным оказался прошлый сезон — 19 (7+12) очков в 59 матчах.

В общей сложности Педан провел 300 игр в КХЛ, забросил 16 шайб и отдал 42 передачи, а его показатель полезности составил «-65».​