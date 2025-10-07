Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков высказался о совместной работе с главным тренером команды Андреем Разиным.

Руслан Исхаков
Руслан Исхаков globallookpress.com

«Думаю, притирка уже прошла.  Наше звено начало продуктивно играть и забрасывать шайбы.  Система Разина мне очень импонирует.  Мы играем в быстрый хоккей с шайбой, лишний раз не отбрасываемся, пытаемся создать как можно больше моментов в зоне соперника.

Переход в "Металлург" из ЦСКА — это глоток свежего воздуха и возможность творить на льду?  Конечно.  Мне приятнее играть в такой хоккей: контролировать шайбу, играть за счет партнеров.  Здесь партнеры очень высокого уровня, все очень техничные, нет такого, что я отдам им шайбу, а они ее потеряют.  Приятно играть в такой хоккей», — цитирует Исхаков «Матч ТВ».

Исхаков перешел в «Металлург» из ЦСКА в межсезонье в результате обмена.  За «сталеваров» 25‑летний форвард провел 11 матчей, набрав 5 (3+2) очков.