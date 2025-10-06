Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Амура» (3:1).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Нужная победа. Важно было после прошлого хорошего матча сыграть этот с предельной концентрацией. И нам это удалось. Нужно прибавлять в этом направлении.

Два штрафа за нарушение численного состава? Поторопились. Наверное, тому игроку, который был с шайбой, надо было более правильно сыграть. Развернулся бы в другую сторону — этого нарушения бы не было», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» занимает 6-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Барыса» 7-го октября.