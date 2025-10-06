Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше подвел итог матча против «Автомобилиста»(1:4).

Ги Буше
Ги Буше globallookpress.com

«Очень хорошо начали этот матч.  Вышли готовыми, заряженными.  Создавали большое количество моментов, но по той или иной причине не смогли их реализовать.  Моментов было столько же, сколько и в других матчах.  Разница в том, что мы не могли довести их до взятия ворот.  Мне вообще не понравилось качество наших бросков сегодня.  То промахивались, то не получалось поднять шайбу.  С точки зрения бросков это был один из худших матчей в сезоне.  Когда не попадаешь, это тебя злит, от этого страдает качество игры, стараешься сыграть где‑то посложнее.  В итоге ничего хорошего из этого не выходит.

После активного первого периода противнику удалось выстоять.  Именно такие матчи мы называем: "Хорошая игра на выезде".  Когда находишь в себе силы выстоять во время "торнадо", которое устраивает домашняя команда.  Соперник может стать нетерпеливым, потерять терпение и отойти от своей структуры игры.  Что сегодня и произошло с нами.  Противник действовал хорошо, структурно, а мы отошли от своей игры.  Именно в таких играх проявляется психологическая стойкость.  Ребята должны были играть в свою игру, несмотря ни на что», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 17 баллами располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» (18) — второй.