Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).

Владимир Крикунов — главный тренер «Сочи»
«Конечно, мы не планировали так начинать матч.  У нас на льду было такое звено, которое не планировало, что мы будем так защищаться, поэтому пропустили гол.  Потом долго выправляли эту ситуацию, сделали 1:1.  Казалось бы, надо было переломить, но наш игрок получил удаление, из-за чего пришлось защищаться.  Затем ещё одно удаление — пропустили гол, играя вчетвером.  Пробовали спасти игру в конце матче, сняли вратаря, вышли "6 на 4", но пропустили третий гол, а там уже времени не осталось.

Считаю ли себя Аль Капоне в тренерском деле?  Нет, какой Аль Капоне?  С чего?! (Смеётся.) Давно работаю — сороковой сезон, но и последний.  Я, наверное, один остался, кто из Советского Союза.  Уже ребят нет никого.  Они живые, слава богу, просто уже не работают», — цитирует Крикунова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе.  В следующей встрече южане встретятся с «Ладой» 7-го октября.