Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Адмирала» (4:5).

Владимир Крикунов — главный тренер «Сочи» globallookpress.com

«Все разобрали, готовились к игре, но какая‑то успокоенность была, что они выиграют, разберутся. Вот и разобрались, е‑мое, все делали невпопад. Вышли на игру — надо воевать. Мы не боролись, в атаке играли невразумительно. Только в третьем периоде проснулись, когда горели.

Во втором периоде надо было забивать. Когда ты не собран, шайбы не идут в ворота. Это чисто наше поражение. Еще перед игрой сказал помощнику, что команда не готова», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против «Салавата Юлаева» 5-го октября.