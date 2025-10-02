Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды от «Лады» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Противник сыграл очень строго.  Они провели очень хорошую игру, не давали нам играть в атаки и использовали наши ошибки.  Мы приблизительно понимали, что такая игра будет.  Нам не хватило агрессивных действий перед воротами противника, надо было быть более активными там.  Поэтому такой результат», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Нижнекамцы с 14 очками идут на третьей строчке Восточной конференции.