Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Гальченюк globallookpress.com

«Хороший матч, обоюдоострая игра. Были хорошие моменты, но мы их не реализовали. А соперник забил. У меня нет претензий к своим игрокам: старались, был настрой.

Почему решили снять вратаря так поздно? Вам дать свисток, и вы будете решать, когда мне снимать вратаря? Как я буду объяснять свое решение? Мое решение было таким», — приводит слова Гальченюка «Матч ТВ».

«Амур» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 8 очков.