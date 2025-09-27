Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Это должно было когда‑нибудь случиться. Сегодня не отстояли. Можно говорить, что не настроились на третий период, рано поверили в победу. Но к этому все шло. Нужно сделать правильные выводы. Жизнь лучший учитель. Обычно, когда говоришь, у половины команды все идет мимо ушей. Но пока сам на это не напорешься и жареный петух не клюнет самого себя, надеюсь, это будет нам уроком.

Что сегодня не сработало? Инстинкт самосохранения. Звоночек был еще во втором периоде. Видимо, не достучался до команды во втором перерыве», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков.