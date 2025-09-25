2-й таймГоу Эхед Иглс — ФКСБОнлайн
    Буше: Нам еще предстоит долгий путь, чтобы учиться и становиться ближе к топ‑клубам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Трактор
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Ги Буше
    Ги Буше

    «Сегодня мы встречались с командой, которая была голодной. "Трактор" вышел на лед, чтобы побеждать, а мы — чтобы просто играть. После шести побед подряд мы ожидали, что соперник будет настроен на боевитую игру. "Трактор" заслужил забрать этот матч. При этом мы хорошо сыграли во втором и третьем периоде. Отмечу вратаря соперника, который провел отличный матч и был лучшим в их команде. Также "Трактор" хорошо провел первый период, но после него мы перестроились, но 20 минут потерянного времени не так просто наверстать против топовых команд. И нам еще предстоит долгий путь, чтобы учиться и становиться ближе к топ‑клубам.

    В чем был смысл снимать вратаря при 1:3? Я выигрывал игры подобным образом. Я никогда не сдаюсь и такие матчи все‑таки бывают. И даже если верить в чудеса, надо всё равно не сдаваться, чтобы и ваши игроки не сдавались», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

    «Авангард» с 12 очками занимает 2-е место в Восточной конференции.

