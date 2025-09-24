Агент Овечкина: У Александра все в порядке, идет подготовка

Агент, представляющий интересы нападающего, высказался о нынешнем самочувствии форварда.

«Александр спокойно готовится к сезону, все нормально. Все в порядке, идет подготовка», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

До этого Овечкин не играл в предсезонном матче с «Бостоном» (5:2) и пропустил несколько тренировок. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери ранее заявил, что причин для беспокойства по поводу здоровья нападающего нет.

Старт регулярного чемпионата НХЛ в этом году намечен 7 октября. Для Овечкина он станет 21-м в североамериканской карьере.