    Алексей Жамнов«Металлург» Мг — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 12:45
    • Агент Батракова сообщил, что футболист «Локомотива» отклонил предложение из Саудовской Аравии
  • 17:31
    • Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера
  • 17:21
    • Хмелевски стал хоккеистом «Ак Барса»
  • 16:51
    • Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу
  • 16:45
    • «СЭ»: Головин может сыграть за «Монако» после октябрьской международной паузы
    Все новости спорта

    Овечкин вернулся к тренировком на льду

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова тренируется на льду, сообщил журналист Сэмми Сильбер.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    По данным источника, на последней тренировке 40-летний игрок занимался в специальном свитере, который подчеркивает запрет на ведение контактной борьбы.

    До этого Овечкин не играл в предсезонном матче с «Бостоном» (5:2) и пропустил несколько тренировок. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери ранее заявил, что причин для беспокойства по поводу здоровья нападающего нет.

  • Их будет не хватать. Топ-11 игроков, кто покинул КХЛ и уехал в НХЛ и Европу
  • Главные потери понесли петербургский СКА и челябинский «Трактор»
  • 17/08/2025

    • Старт регулярного чемпионата НХЛ в этом году намечен 7 октября. Для Овечкина он станет 21-м в североамериканской карьере.

    Теннис Бои Прочие