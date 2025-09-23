Овечкин вернулся к тренировком на льду

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»снова тренируется на льду, сообщил журналист Сэмми Сильбер.

По данным источника, на последней тренировке 40-летний игрок занимался в специальном свитере, который подчеркивает запрет на ведение контактной борьбы.

До этого Овечкин не играл в предсезонном матче с «Бостоном» (5:2) и пропустил несколько тренировок. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери ранее заявил, что причин для беспокойства по поводу здоровья нападающего нет.

Старт регулярного чемпионата НХЛ в этом году намечен 7 октября. Для Овечкина он станет 21-м в североамериканской карьере.