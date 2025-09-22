Епанчинцев: Безобразное начало матча

Главный тренервысказался о поражении в матче с(2:4).

«Безобразное начало матча, 0:3. Потеряли игрока. Но нашли возможность заиграть во втором периоде, перешли на три звена. Тяжело вошли в игру, но не умаляя заслуг соперника скажу, что во втором и третьем периоде были моменты.

Прекрасно понимали атакующий стиль этой команды. Хотели проще сыграть в своей зоне, но в первом периоде этого не получилось. А потом ошибки исключили и начали играть вертикально. Но в домашних матчах мы не имеем права так начинать», — цитирует Епанчинцева «Матч ТВ».

После 6 матчей «Сибирь» с 6 очками идет девятой на «Востоке». «Северсталь» (8) после 7 игр — четвертая на «Западе».