Кудашов — о победе над «Адмиралом»: Труд не проходит бесследно

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Отличная атмосфера. Думаю, игра понравилась зрителям, потому что была зрелищной, с интригой. Рад, что эту интригу мы развернули в свою сторону.

"Адмирал" играет очень организованно, в последних двух матчах они не пропустили ни одной шайбы. Было тяжело, но в нужный момент забили в большинстве, выстояли в меньшинстве. И характер — игроки верили. И ситуация у нас такая, что мы работаем и переламываем её, разворачиваем удачу в свою сторону. Труд не проходит бесследно, поэтому будем продолжать через труд и работу», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

Следующий матч «Динамо» проведет 22 сентября в гостях против «Амура».