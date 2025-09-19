Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о возможном продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Хочу оставить ему пространство для принятия решения, чтобы сезон прошёл так, как он сам хочет. Если он захочет поговорить — поговорим, если нет — решим позже. Каждый раз, когда вижу его игру, я восхищаюсь тем, что ему 40 лет. Это не будет длиться вечно. Наблюдать за этим каждый вечер — удовольствие», — приводит слова Патрика RMNB.

Действующий контракт российского форварда с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в карьере и последним по действующему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с 2005 года.