Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своем будущем в НХЛ.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Последний ли это сезон? Я не знаю. Вы знаете? Я не знаю, будет ли он последним. Посмотрим.

Я все еще здесь, так что я никуда не уйду... Как только я перестану получать от этого удовольствие, я не буду этого делать», — приводит слова Овечкина журналист Алекс Флам.

Действующий контракт российского форварда с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Предстоящий сезон станет для Овечкина 21-м в карьере и последним по действующему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с 2005 года.