Иван Федотов попрощался с «Филадельфией» после обмена в «Коламбус»

Российский вратарьпоблагодарили её болельщиков после своего перехода в

«Хочу выразить огромную благодарность всей организации "Флайерз". Здесь работают замечательные люди, которые многое сделали для меня и моей семьи. Спасибо фанатам за поддержку и критику — это показывает, насколько сильно здесь любят клуб», — написал Федотов в соцсетях.

Об обмене стало известно 14 сентября. Взамен «Флайерз» получили право выбора в шестом раунде драфта НХЛ-2026.

Федотов защищал ворота «Филадельфии» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провёл 26 матчей, одержав 6 побед, с коэффициентом надёжности 3,15 и 87,96% отражённых бросков.