Буше: По ходу матча мы немного перетасовали звенья, и это принесло свои плоды

Главный тренервысказался о победе в матче с(3:2 ОТ).

«Сегодня мне не понравилось, как мы начали матч. И первым периодом я недоволен. Мы не бежали, не было скорости. Но потом мы начали возвращаться в свою колею. Пришлось перебороть ситуацию.

Я уже 30 лет играю в 11 форвардов. Это легко для меня. Посмотрите на "Тампу", которая вяла Кубок Стэнли — там тоже играли в 11 нападающих. Это привычное дело для Северной Америки. При этом мы знаем, что нам не хватает топового центра, выбыл Наиль Якупов, с повреждением играет Василий Пономарев. Поэтому нам нужна глубина состава, которую иногда мы создаём искусственно. По ходу матча мы немного перетасовали звенья, и это принесло свои плоды. Тут есть определенная формула успеха, и я люблю ей пользоваться.

Посмотрите, как "Трактор" в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина — они играли в шесть защитников постоянно. Ставить топовых игроков в четвертое звено — это нормально. Просто ситуация не всегда позволяет это сделать. Многое зависит от того, какими игроками ты располагаешь», — цитирует Буше «Матч ТВ».

Омичи занимают 2-е место на Востоке с 8 очками после 5 встреч, на счету «Салавата Юлаева» 2 балла и последняя позиция в таблице Восточной конференции.