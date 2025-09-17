ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 09:15
    • «Бенфика» уволила главного тренера Лаже после поражения от «Карабаха»
  • 08:29
    • «Интер Майами» победил «Сиэтл», Месси забил гол и сделал ассист
  • 07:40
    • Моуринью может возглавить «Бенфику»
  • 23:53
    • «Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне
  • 10:42
    • Клубы НХЛ обращаются к «Миннесоте» по поводу перехода Капризова
    Все новости спорта

    Амур — Сибирь прямая трансляция — 17.09.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Амур и Сибирь готовятся к очередному матчу в КХЛ. Игра, назначенная на 17.09.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 12:15 по московскому времени.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Сибирь — Амур 0:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Амур — Сибирь с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Амур:
    • Ничья:
    • Сибирь:

    Где смотреть онлайн Амур — Сибирь?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Краснодар» обрежет крылья хозяевам
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие