готовятся к очередному матчу в КХЛ. Игра, назначенная на 17.09.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 12:15 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Сибирь — Амур 0:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Амур — Сибирь с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Амур:

Ничья:

Сибирь:

Где смотреть онлайн Амур — Сибирь?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

