    Третьяк: «Спартак» заслуженно победил, был интересный рисунок игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Спартак
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о победе «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:5 Б).

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    «Очень интересная игра. От этого выиграли болельщики. Они получили прекрасный захватывающий хоккей. Правда, матч получился грубоват, очень много удалений. Но сегодня "Спартак" заслуженно победил. И в первом, и в третьем периоде у него было больше моментов, был интересный рисунок игры. К сожалению, ЦСКА этот матч проиграл.

    Игра Даниэля Спронга? Нормальный, хороший хоккеист. Посмотрим, что дальше будет», — сказал Третьяк «Матч ТВ».

  • ЦСКА — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • Онлайн-трансляция матча регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги
  • Вчера

    • После этого матча «Спартак» занимает 8-е место в таблице Запада с 5-ю очками в активе. ЦСКА — на 2-й строчке (7).

