Третьяк: «Спартак» заслуженно победил, был интересный рисунок игры

Президент Федерации хоккея Россиивысказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против(6:5 Б).

«Очень интересная игра. От этого выиграли болельщики. Они получили прекрасный захватывающий хоккей. Правда, матч получился грубоват, очень много удалений. Но сегодня "Спартак" заслуженно победил. И в первом, и в третьем периоде у него было больше моментов, был интересный рисунок игры. К сожалению, ЦСКА этот матч проиграл.

Игра Даниэля Спронга? Нормальный, хороший хоккеист. Посмотрим, что дальше будет», — сказал Третьяк «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 8-е место в таблице Запада с 5-ю очками в активе. ЦСКА — на 2-й строчке (7).