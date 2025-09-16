Кросби высказался о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»

Капитан «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением о ситуации с контрактом нападающего, у которого остаётся последний год соглашения с клубом.

«Это не то, что мы обсуждали заранее. Я не видел его всё лето. Было приятно немного пообщаться, но мы не затрагивали тему контракта.

Его прошлый контракт тоже был подписан в последний момент. Тогда мы практически не разговаривали об этом. То же самое было и с Крисом Летангом», — приводит слова Кросби The Athletic.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, трижды выигрывал с командой Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне он провёл 68 матчей регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 16 голами и 34 результативными передачами.