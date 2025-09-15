1-й тайм Верона — КремонезеОнлайн
    Квартальнов: Чуть не хватило, хотя моментов было предостаточно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против «Авангарда» (4:5 Б).

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов

    «Здорово, что вернулись в игру с 1:3. К сожалению, чуть не хватило, хотя моментов было предостаточно. Мелкие вещи "Авангард" делал чуть лучше. Потом стали это делать, но чуть‑чуть не хватило. Считаю, что забить четыре гола на выезде — победа для хорошей команды. К сожалению, мы допустили ошибки и проиграли по буллитам.

    Мы пропустили столько же, сколько забили. Мы забили много и пропустили многовато. Были индивидуальные ошибки, разберемся», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

    «Авангард» (6 очков) — первый в Восточной конференции, «Динамо» (5) — пятое на «Западе».

