Буше: Определенные моменты становятся лучше из игры в игру

Главный тренер омскогоподвел итог матча против минского(5:4 Б).

«Не все матчи будут шедевральными. Мы здорово начали, забросили быстрый гол. Но когда ты быстро повел в счете, становишься очень уверенным и ждешь легкой прогулки, а соперник не хочет получить много шайб, мобилизуется и идет вперед. Сегодня мы сами себе создавали проблемы, теряли шайбу на синей линии, подвели удаления. Такое может происходить.

Наша команда строится, приобретает уверенность в себе, мы учимся выходить из сложных ситуаций. Сегодня мы встречались с сильным соперником, было непросто, но мы нашли путь победить. Пусть его можно назвать некрасивым, но тем не менее. Я доволен, что мы взяли два очка. Определенные моменты становятся лучше из игры в игру», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» (6 очков) — первый в Восточной конференции, «Динамо» (5) — пятое на «Западе».