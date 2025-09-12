«Сибирь» обыграла «Адмирал» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду победилаиз Владивостока.

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хозяева.

В составе «Сибири» отличился а 47-й минуте Артем Жуков. За «Адмирал» шайбу забросил Павел Шэн на 35-й.

Победный буллит исполнил Владимир Ткачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Шэн — 1 (Старков, Гутик), 34:56 — 0:1. Яковлев — 1 (Жуков), 46:35 — 1:1Победный буллит: ТкачевВратари: Красоткин — ХускаБроски: 25 (5+7+12+1) — 33 (11+13+7+2)Штраф: 2 — 6

После трех матчей у «Адмирала» три очка и 7-е место на «Востоке». «Сибирь» пока последняя в этой же конференции с двумя.