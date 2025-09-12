2-й период Салават Юлаев — АвтомобилистОнлайн
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
    «Сибирь» обыграла «Адмирал» в матче КХЛ

    «Сибирь» — «Адмирал»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Адмирал
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду победила «Адмирал» из Владивостока.

    Владимир Ткачев в объятиях партнеров
    Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хозяева.

    В составе «Сибири» отличился а 47-й минуте Артем Жуков. За «Адмирал» шайбу забросил Павел Шэн на 35-й.

    Победный буллит исполнил Владимир Ткачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Шэн — 1 (Старков, Гутик), 34:56 — 0:1. Яковлев — 1 (Жуков), 46:35 — 1:1Победный буллит: ТкачевВратари: Красоткин — ХускаБроски: 25 (5+7+12+1) — 33 (11+13+7+2)Штраф: 2 — 6

    После трех матчей у «Адмирала» три очка и 7-е место на «Востоке». «Сибирь» пока последняя в этой же конференции с двумя.

