Буше: Сегодня все выложились на 100%, поэтому я доволен победой

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Как я уже говорил, нам понадобится еще месяц‑два, чтобы начать играть слаженно. В команде 12 новичков, и они нервничают, потому что хотят показать себя в новом коллективе, в том числе перед свими болельщиками. А когда нервничаешь, неизбежно появляются ошибки. От этого страдает игра, в том числе большинство. Но сегодня все выложились на 100%, поэтому я доволен победой, которая станет одной из многих», — цитирует Буше «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на КХЛ

В следующем матче омичи примут московское «Динамо», а «Амур» дома сыграет с «Шанхай Дрэгонз».