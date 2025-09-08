ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Исаков: Мы заслужили эту победу, 19 блокированных бросков говорят сами за себя

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 ОТ).

    Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо»
    Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо»

    «Вечер действительно получился достаточно ярким. Сразу скажу, что получилось непросто, были определенные качели. Но мы заслужили эту победу — 19 блокированных бросков говорят сами за себя.

    Для чего брали тайм‑аут перед окончанием третьего периода? Подумать над стандартами в конце игры, чтобы победить. Последний гол — это заготовка? Скорее импровизация, потому что был уже конец матча. Сочетание, которое было на площадке, сыграло "с листа".

  • Вчера

    • Команда будет играть в сезоне так же, как начала? Не надо делать выводов по двум играм. Начало чемпионата, желания и эмоций много. Порадовало то, что команда может играть по счету, переламывать эмоции и навязывать свою волю», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

    После этого матча «Торпедо» занимает 1-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Лады» 12-го сентября.

    Теннис Бои Прочие