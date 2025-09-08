Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА

одержало победу над(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Торпедо» отличились Егор Соколов и Владислав Фирстов.

В составе СКА шайбы забросили Николай Голдобин и Сергей Плотников.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалось «Торпедо». Победная шайба на счету Егора Виноградова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Соколов — 1 (Виноградов, Фирстов), 6:51 — 1:0. Голдобин — 2 (Локтионов, Филлипс), 21:22 — 1:1. Фирстов — 2 (Виноградов, Соколов), 30:16 — 2:1. Плотников — 1 (бол., Воробьев, Хайруллин), 50:36 — 2:2. Виноградов — 1 (Гончарук), 64:51 — 3:2Вратари: Кульбаков — ПлешковБроски: 31 (3+14+9+5) — 41 (13+9+16+3)Штраф: 10 — 32

После этого матча «Торпедо» занимает 1-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. СКА — на 8-й позиции (1).