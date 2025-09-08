1-й таймИзраиль — ИталияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Расмус ХёйлундГреция — Дания. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА

    «Торпедо» — СКА: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    «Торпедо» одержало победу над СКА (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Егор Виноградов — нападающий «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Виноградов — нападающий «Торпедо»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Торпедо» отличились Егор Соколов и Владислав Фирстов.

    В составе СКА шайбы забросили Николай Голдобин и Сергей Плотников.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалось «Торпедо». Победная шайба на счету Егора Виноградова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Соколов — 1 (Виноградов, Фирстов), 6:51 — 1:0. Голдобин — 2 (Локтионов, Филлипс), 21:22 — 1:1. Фирстов — 2 (Виноградов, Соколов), 30:16 — 2:1. Плотников — 1 (бол., Воробьев, Хайруллин), 50:36 — 2:2. Виноградов — 1 (Гончарук), 64:51 — 3:2Вратари: Кульбаков — ПлешковБроски: 31 (3+14+9+5) — 41 (13+9+16+3)Штраф: 10 — 32

    После этого матча «Торпедо» занимает 1-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. СКА — на 8-й позиции (1).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Шотландия будет мчаться к победе
  • Беларусь — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие