Козлов — о поражении «Салавата Юлаева»: Мы должны выигрывать такие игры, где ведем в один гол

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4).

«Хорошие скорости. Обе команды показали хорошую игру. Я считаю, что мы провели хорошую игру, но допустили на одну ошибку больше и проиграли. То, что осталось в Нижнем Новгороде, остается в Нижнем Новгороде.

"Салават Юлаев" начинал с позиции второго номера? Нет. Мы играли хорошо. Мы должны выигрывать такие игры, где ведем в один гол.

Ошибки были больше психологические или тактические? Думаю, и то, и другое. Важно быть уверенным и продолжать играть так же, когда ведешь, а не запускать этот страх ошибки себе», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» сыграет против «Металлурга» 8-го сентября.