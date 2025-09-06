1-й тайм Ирландия — ВенгрияОнлайн
    Галлан — о победе «Шанхай Дрэгонс»: Забили много голов и повеселились

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Шанхай Дрэгонс СКА
    Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (7:4).

    Жерар Галлан — главный тренер «Шанхай Дрэгонс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жерар Галлан — главный тренер «Шанхай Дрэгонс»

    «Очень хорошая игра, мы рады нашей победе. Ребята здорово сыграли, забили много голов, повеселились, (понравилась) игра в такой хоккей. Доволен количеством болельщиков, как подготовили арену, раздевалку. Довольны нашей работой на протяжении прошлой недели.

    Мы понимали, что это будет особый матч, так как наш соперник также из Санкт-Петербурга. Дерби этого города. Мы здорово сыграли. Забили семь голов, что не может не радовать, но и соперник создавал нам достаточно работы в обороне, они здорово действовали. Доволен отдачей наших хоккеистов», — передает слова Галлана Чемпионат.

  • Вернуться в Китай и покорить КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» — ярчайшее событие межсезонья
  • «Шанхайский полдень» сменил пекинскую оперу
  • 20/08/2025

    • В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» сыграет против «Адмирала» 8-го сентября.

    Теннис Бои Прочие