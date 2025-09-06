Галлан — о победе «Шанхай Дрэгонс»: Забили много голов и повеселились

Главный тренерподелился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(7:4).

«Очень хорошая игра, мы рады нашей победе. Ребята здорово сыграли, забили много голов, повеселились, (понравилась) игра в такой хоккей. Доволен количеством болельщиков, как подготовили арену, раздевалку. Довольны нашей работой на протяжении прошлой недели.

Мы понимали, что это будет особый матч, так как наш соперник также из Санкт-Петербурга. Дерби этого города. Мы здорово сыграли. Забили семь голов, что не может не радовать, но и соперник создавал нам достаточно работы в обороне, они здорово действовали. Доволен отдачей наших хоккеистов», — передает слова Галлана Чемпионат.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» сыграет против «Адмирала» 8-го сентября.