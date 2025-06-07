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    «СЭ»: Радулов останется в «Локомотиве»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Ярославский «Локомотив» в ближайшее время подпишет новый контракт с нападающим Александром Радуловым, сообщает «СЭ».

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    Ранее сообщалось о возможном переходе 38-летнего хоккеиста в СКА, но после смены главного тренера это уже не актуально.

    За «Локомотив» Радулов играет с июля 2024 года. Всего в регулярке он сыграл 60 матчей, набрал 34 (18+16) очка. Также на его счету 21 встреча в плей-офф Кубка Гагарина и 16 (7+9) набранных очков.

    Вместе с «Локомотивом» в этом сезоне Радулов выиграл золотые медали. Для нападающего это второй Кубок Гагарина в карьере, первый раз он победил в 2011 году в составе «Салавата Юлаева».

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