«СЭ»: Радулов останется в «Локомотиве»

Ярославскийв ближайшее время подпишет новый контракт с нападающим, сообщает «СЭ».

Ранее сообщалось о возможном переходе 38-летнего хоккеиста в СКА, но после смены главного тренера это уже не актуально.

За «Локомотив» Радулов играет с июля 2024 года. Всего в регулярке он сыграл 60 матчей, набрал 34 (18+16) очка. Также на его счету 21 встреча в плей-офф Кубка Гагарина и 16 (7+9) набранных очков.

Вместе с «Локомотивом» в этом сезоне Радулов выиграл золотые медали. Для нападающего это второй Кубок Гагарина в карьере, первый раз он победил в 2011 году в составе «Салавата Юлаева».