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    Агент Демидова объяснил, почему игрок проведет межсезонье в Канаде

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ СКА Монреаль Канадиенс
    Агент Дэн Мильштейн объяснил, почему 19-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов решил провести межсезонье в Канаде.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «Ваня понимает, насколько серьёзным будет следующий сезон. Он принял решение остаться в Монреале, получше адаптироваться и хорошо подготовиться. Минус, конечно, что он не увидит свою семью и по-настоящему не сможет отдохнуть, но у него цель не просто играть в НХЛ, а выйти на лидирующие роли», — приводит слова Мильштейна сайт Odds.ru.

    Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем» в апреле 2025 года и уже дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ, сыграв семь матчей (включая плей-офф), в которых набрал 4 очка (1 гол + 3 передачи).

    В прошлом сезоне он был одним из лидеров СКА в КХЛ, где за 65 матчей набрал 49 (19+30) очков.

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