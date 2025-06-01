Агент Демидова объяснил, почему игрок проведет межсезонье в Канаде

Агентобъяснил, почему 19-летний нападающийрешил провести межсезонье в Канаде.

«Ваня понимает, насколько серьёзным будет следующий сезон. Он принял решение остаться в Монреале, получше адаптироваться и хорошо подготовиться. Минус, конечно, что он не увидит свою семью и по-настоящему не сможет отдохнуть, но у него цель не просто играть в НХЛ, а выйти на лидирующие роли», — приводит слова Мильштейна сайт Odds.ru.

Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем» в апреле 2025 года и уже дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ, сыграв семь матчей (включая плей-офф), в которых набрал 4 очка (1 гол + 3 передачи).

В прошлом сезоне он был одним из лидеров СКА в КХЛ, где за 65 матчей набрал 49 (19+30) очков.