Источник: Шалунов может быть обменян в ЦСКА

Нападающийможет перейти вв результате обмена, об этом сообщает журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале

По информации источника, в контракте форварда есть пункт о запрете на обмен без его согласия.

Шалунов уже выступал за столичный клуб в период с 2017 по 2021 год. Вместе с «армейцами» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2019-м году.

Шалунов стал автором «золотого гола» в финале Кубка Гагарина, забросив победную шайбу в пятом матче серии против «Трактора» (2:1 ОТ).

«Локомотив» выиграл серию с общим счетом 4–1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.