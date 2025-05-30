Источник: Шалунов может быть обменян в ЦСКА

Максим Шалунов Фото: globallookpress.com
По информации источника, в контракте форварда есть пункт о запрете на обмен без его согласия.
Шалунов уже выступал за столичный клуб в период с 2017 по 2021 год. Вместе с «армейцами» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2019-м году.
Шалунов стал автором «золотого гола» в финале Кубка Гагарина, забросив победную шайбу в пятом матче серии против «Трактора» (2:1 ОТ).
«Локомотив» выиграл серию с общим счетом 4–1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.