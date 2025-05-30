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    Источник: Шалунов может быть обменян в ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов может перейти в ЦСКА в результате обмена, об этом сообщает журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

    Максим Шалунов
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    Максим Шалунов

    По информации источника, в контракте форварда есть пункт о запрете на обмен без его согласия.

    Шалунов уже выступал за столичный клуб в период с 2017 по 2021 год. Вместе с «армейцами» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2019-м году.

    Шалунов стал автором «золотого гола» в финале Кубка Гагарина, забросив победную шайбу в пятом матче серии против «Трактора» (2:1 ОТ).

    «Локомотив» выиграл серию с общим счетом 4–1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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