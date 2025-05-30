Источник: Никитин возглавит сборную России

Главный тренерстанет главным тренером сборной России, об этом сообщает журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале

По информации источника, это пока наиболее вероятный вариант развития событий и официально ничего не подписано.

Ранее появилась информация, что Никитин возглавит ЦСКА. Ранее 49-летний специалист работал в «армейском» клубе в период с 2017 по 2021 год, став победителем Кубка Гагарина в 2019-м.

Никитин также ранее работал в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2018 год в качестве ассистента.

С сентября 2021 года Никитин возглавляет ярославский «Локомотив», который привел к победе в плей-офф в этом году. В финале Кубка Гагарина «железнодорожники» победили в серии «Трактор» со счетом 4:1.

ЦСКА, в свою очередь, вылетел в первом раунде плей-офф от минского «Динамо», проиграв в серии со счетом 2:4.