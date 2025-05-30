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    «СЭ»: Никитин возвращается в ЦСКА

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    Новым главным тренером московского ЦСКА станет Игорь Никитин, сообщает «СЭ».

    Игорь Никитин во время работы с ЦСКА
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    Игорь Никитин во время работы с ЦСКА

    По данным источника, в ближайшее время будет официально объявлено о назначении 52-летнего специалиста.

    Никитин уже работал с ЦСКА с 2017 по 2021 год, став победителем Кубка Гагарина в 2019-м.

    С сентября 2021 года Никитин возглавляет ярославский «Локомотив», который привел к победе в плей-офф в этом году. В финале Кубка Гагарина железнодорожники победили в серии «Трактор» со счетом 4-1.

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