«СЭ»: Никитин возвращается в ЦСКА

Новым главным тренером московскогостанет, сообщает «СЭ».

По данным источника, в ближайшее время будет официально объявлено о назначении 52-летнего специалиста.

Никитин уже работал с ЦСКА с 2017 по 2021 год, став победителем Кубка Гагарина в 2019-м.

С сентября 2021 года Никитин возглавляет ярославский «Локомотив», который привел к победе в плей-офф в этом году. В финале Кубка Гагарина железнодорожники победили в серии «Трактор» со счетом 4-1.

ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв минскому «Динамо» (2-4 в серии).