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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    Никитин: В Ярославле не просто любят игру, там живут хоккеем

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что его команда в прошедшем сезоне КХЛ отстояла принципы всего хоккея.

    Тренерский штаб «Локомотива»
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    Тренерский штаб «Локомотива»

    «Мы отстояли свои принципы. Принципы всего хоккея. Это первое.

    Также история Ярославля. Эта трагедия. "Небесная команда"… Мы смогли привезти кубок к парням на монумент. До мурашек минуты… Я не скажу, что у нас миссия была. Но мы понимаем, какой клуб представляем. В Ярославле не просто любят игру, там живут хоккеем.

    Что за принципы? Как говорят, жизнь меняется, но принципы остаются. Фундаментальные вещи: характер, искренность, честность, правила игры.

    Как справлялся с давлением? У нас был хороший опыт прошлого года. Тогда нам отдали кубок еще до старта финала, но почему‑то не вручили (смеется). Это хорошо нас приземлило», — заявил Никитин «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Локомотив» обыграл «Трактор» в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина со счетом в серии 4:1. «Золотую шайбу» забросил нападающий ярославцев Максим Шалунов.

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