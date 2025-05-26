Никитин: В Ярославле не просто любят игру, там живут хоккеем

Главный тренерзаявил, что его команда в прошедшем сезоне КХЛ отстояла принципы всего хоккея.

«Мы отстояли свои принципы. Принципы всего хоккея. Это первое.

Также история Ярославля. Эта трагедия. "Небесная команда"… Мы смогли привезти кубок к парням на монумент. До мурашек минуты… Я не скажу, что у нас миссия была. Но мы понимаем, какой клуб представляем. В Ярославле не просто любят игру, там живут хоккеем.

Что за принципы? Как говорят, жизнь меняется, но принципы остаются. Фундаментальные вещи: характер, искренность, честность, правила игры.

Как справлялся с давлением? У нас был хороший опыт прошлого года. Тогда нам отдали кубок еще до старта финала, но почему‑то не вручили (смеется). Это хорошо нас приземлило», — заявил Никитин «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Трактор» в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина со счетом в серии 4:1. «Золотую шайбу» забросил нападающий ярославцев Максим Шалунов.