Буцаев не считает хоккей «Локомотива» под руководством Никитина скучным

Олимпийский чемпионподелился мнением насчет стиля игрыпод руководством

«Он не прагматичный и скучный, он системный. У каждого тренера есть система. Это система Никитина, которую он прививал, и работая в ЦСКА, и работая в "Локомотиве". Эта система отработана годами, поэтому здесь каждый игрок — тот винтик пазла, который складывается, который приносит в копилку общего результата то, что от него требуется. Поэтому говорить, что хоккей "Локомотива" скучный, наверное, неправильно. "Локомотив" забил достаточно голов. Выиграть Кубок Гагарина со скучным хоккеем не получится», — цитирует слова Буцаева «Советский спорт».

«Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Ранее ярославцы доходили до решающих встреч в 2009 и 2024 годах, но неизменно проигрывал.