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    Буцаев не считает хоккей «Локомотива» под руководством Никитина скучным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев поделился мнением насчет стиля игры «Локомотива» под руководством Игоря Никитина.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Он не прагматичный и скучный, он системный. У каждого тренера есть система. Это система Никитина, которую он прививал, и работая в ЦСКА, и работая в "Локомотиве". Эта система отработана годами, поэтому здесь каждый игрок — тот винтик пазла, который складывается, который приносит в копилку общего результата то, что от него требуется. Поэтому говорить, что хоккей "Локомотива" скучный, наверное, неправильно. "Локомотив" забил достаточно голов. Выиграть Кубок Гагарина со скучным хоккеем не получится», — цитирует слова Буцаева «Советский спорт».

    «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Ранее ярославцы доходили до решающих встреч в 2009 и 2024 годах, но неизменно проигрывал.

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