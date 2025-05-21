Дания по буллитам выиграла у Германии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

В матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира сборнаяпо буллитам победила командусо счетом 2:1.

За немцев шайбу забросил Ясин Эхлиз, а в составе датчан отличился Николай Элерс. В серии буллитов удача улыбнулась сборной Дании.

Чемпионат мира. Групповой этап Германия — Дания — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Гайбель — 1 (Вагнер, Замански), 39:14 — 1:0. Элерс — 1 (Мелгор, Олесен), 50:00 — 1:1Победный буллит: БликфельдВратари: Грубауэр — ДиховШтраф: 8 — 10Броски: 26 (5+12+6+3) — 27 (14+4+5+4)

Дании заняла четвертое место в группе В и вышла четвертьфинал ЧМ-2025, Германия — пятая и без плей-офф.