ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Итан НванериБудущие звезды. Хёйсен, Нванери, Грей и еще семь лучших новичков сезона в АПЛ
    Все новости спорта

    Дания по буллитам выиграла у Германии и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

    Германия — Дания: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Германии Сборная Дании
    В матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира сборная Дании по буллитам победила команду Германии со счетом 2:1.

    сборная Дании
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Дании

    За немцев шайбу забросил Ясин Эхлиз, а в составе датчан отличился Николай Элерс. В серии буллитов удача улыбнулась сборной Дании.

    Чемпионат мира. Групповой этап
    Германия — Дания — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Гайбель — 1 (Вагнер, Замански), 39:14 — 1:0. Элерс — 1 (Мелгор, Олесен), 50:00 — 1:1Победный буллит: БликфельдВратари: Грубауэр — ДиховШтраф: 8 — 10Броски: 26 (5+12+6+3) — 27 (14+4+5+4)

    Дании заняла четвертое место в группе В и вышла четвертьфинал ЧМ-2025, Германия — пятая и без плей-офф.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определить сильнейшего в основное время?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина при родных трибунах
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Црвена Звезда» не заметит «Войводину»
  • «Войводина» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Войводина — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Севастова — Сонмез
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рус — Матеас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Легечка — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рахимова — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Джойнт — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие