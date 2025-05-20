Бобровский вошел в список претендентов на «Конн Смайт Трофи»

Пресс-служба НХЛ опубликовала список претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии авторов сайта лиги.

Награду получает хоккеист, который лучше остальных зарекомендовал себя в матчах плей-офф. Это единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

В список вошли: Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), а также Томас Харли, Джейк Эттингер, Микко Рантанен (все — «Даллас Старз»).