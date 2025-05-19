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    Гру: «Локомотив» играет хладнокровно, почти без ошибок

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением об игре своей команды после поражения в 4-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:3).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Есть ли, за счет чего еще добавить? Нам придется добавлять. Ведь финал еще не закончен. Мы играем против очень хорошей команды, которая сильна в защите. Да, "Локомотив" в прошлом году проиграл финал со счетом 0–4. Но они многому научились, получили неоценимый опыт. И теперь они реализуют очень многие свои даже неочевидные моменты. "Локомотив" играет хладнокровно, почти без ошибок, и матчи для нас получаются очень трудными. Но мы сражаемся.

    Мы не были идеальны, но делали много хорошего на льду. К сожалению, отскоки сегодня были не на нашей стороне. Нам где‑то не везет. Нужно работать, чтобы отскоки играли нам на руку», — цитирует Гру «Матч ТВ».

  • «Трактор» — «Локомотив» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
  • «Локомотив» одержал уверенную победу над «Трактором» (3:1) в 4-м матче розыгрыша Кубка Гагарина.
  • Сегодня

    • После этого матча «Трактор» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 1:3. Следующая встреча между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.

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