Гру: «Локомотив» играет хладнокровно, почти без ошибок

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды после поражения в 4-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против(1:3).

«Есть ли, за счет чего еще добавить? Нам придется добавлять. Ведь финал еще не закончен. Мы играем против очень хорошей команды, которая сильна в защите. Да, "Локомотив" в прошлом году проиграл финал со счетом 0–4. Но они многому научились, получили неоценимый опыт. И теперь они реализуют очень многие свои даже неочевидные моменты. "Локомотив" играет хладнокровно, почти без ошибок, и матчи для нас получаются очень трудными. Но мы сражаемся.

Мы не были идеальны, но делали много хорошего на льду. К сожалению, отскоки сегодня были не на нашей стороне. Нам где‑то не везет. Нужно работать, чтобы отскоки играли нам на руку», — цитирует Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 1:3. Следующая встреча между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.