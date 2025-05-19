Березкин: Чему научился серия с «Авангардом»? Не быть дураками

Нападающийответил на вопрос о том, как нужно вести себя перед решающими матчами финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против

«Есть ли ощущение, что взяли важнейший матч в серии? В принципе, для нас каждый матч важен. А сегодня — особенно. Пришлось много терпеть, много блокировать. Главное, что всё завершилось победой.

Насколько "Локомотиву" помогло, что наконец‑то забили первыми в этой серии? Слушайте, мы до этого два раза пропускали первыми, но отыгрывались и побеждали. Так что даже если мы пропустили, то дальше фокусируемся на своей игре. И продолжаем гнуть свою линию, при которой мы играем в хоккей. Просто нам нужно показывать свою игру.

Кому будет сложнее в пятом матче? Думаю, обеим командам. Мы концентрируемся на своей игре, и всё.

Как нужно провести эти две ночи перед возможным чемпионством? Нужно фокусироваться не на этом последнем шаге, а именно на игре. К нам болельщики придут на арену, чтобы нас поддержать. Эти эмоции помогут держать фокус на игре.

Чему научила серия с "Авангардом"? Не быть дураками», — цитирует Березкина «Матч ТВ».

После 4-го матча финальной серии «Локомотив» обыгрывает «Трактор» со счетом в серии 3:1. Следующая игра между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.