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    Сборная США разгромила Казахстан в матче ЧМ-2025

    Казахстан — США: счет матча 1:6, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Казахстана Сборная США
    США одержал уверенную победу над Казахстаном (6:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

    Сборная США
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    Сборная США

    В составе американской сборной голы записали на свой счет Фрэнк Назар, Джексон ЛаКомбе, Тейдж Томпсон, Мэтти Бенирс, Майкл Кесселринг и Зак Веренски.

    Единственную шайбу у Казахстана забросил Владимир Волков.

    Чемпионат мира. Группа В
    Казахстан — США — 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)
    Голы: Назар — 4 (Лакомб, Эйссимонт), 26:58 — 0:1. Лакомб — 1 (Назар, Маккэррон), 31:46 — 0:2. Томпсон — 5 (Байэм, Пинто), 34:00 — 0:3. Бенайерс — 3 (О`Коннор), 34:58 — 0:4. Кессельринг — 1 (Назар, Эйссимонт), 39:04 — 0:5. Веренски — 1 (Кессельринг, Келлер), 45:54 — 0:6. Волков — 2 (мен.), 59:10 — 1:6Вратари: Кудрявцев — СуэйменБроски: 17 (5+7+5) — 38 (9+17+12)Штраф: 4 -4

    После этого матча США занимает 2-е место в группе В с 14-ю очками в активе. Казахстан — на 7-й позиции (3 балла).

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